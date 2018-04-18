ВМФ РФ получил новую атомную подлодку, три корабля и 46 «Калибров»
Об этом сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов, выступая на едином дне военной приемки.
Фото: Минобороны РФ
За первый квартал 2018 года Военно-Морской Флот России получил атомную подлодку, три корабля и 46 ракет «Калибр». Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
Кроме того, добавил Борисов в ходе выступления на едином дне военной приемки, ВМФ получил в свое распоряжение два вертолета.
«В интересах Военно-Морского Флота приняты прошедший ремонт ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ "Тула", три корабля и судна обеспечения вспомогательного флота, два вертолета, 46 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр"», - констатировал он.