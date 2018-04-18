ВМФ РФ получил новую атомную подлодку, три корабля и 46 «Калибров»

За первый квартал 2018 года Военно-Морской Флот России получил атомную подлодку, три корабля и 46 ракет «Калибр». Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

Кроме того, добавил Борисов в ходе выступления на едином дне военной приемки, ВМФ получил в свое распоряжение два вертолета.