Ряд образцов военной техники будет представлен на параде Победы впервые - Шойгу

На параде Победы в Москве будут продемонстрированы истребитель пятого поколения Су-57, боевая машина поддержки танков, беспилотники «Корсар», боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9» и другие новинки российского ОПК.

«Это боевая машина поддержки танков (БМПТ), одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар"», - сказал Шойгу в среду на едином дне военной приемки.

Министр также подчеркнул, что в первом квартале 2018 года в вооруженные силы в плановом порядке поступили бронетанковая, инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы.

По его словам, предприятия ОПК поставили в войска 23 боевые машины пехоты БМП-3, судно тылового обеспечения «Эльбрус», два рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения, десять самолетов и семь вертолетов различного класса и целевого назначения, восемь самолетов Су-34 и 25 вертолетов.