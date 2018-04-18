Разработчик рассказал об уникальных возможностях новейшей ракеты «Бронебойщик»

Новейшая авиационная ракета С-8 ОФП «Бронебойщик» способна пробивать преграды, которые стоят перед целями, без вреда для оболочки. Об этом заявил в интервью «Российской газете» генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

«Особенность С-8 ОФП в том, что ракета, в зависимости от настроек взрывателя, может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив ее и не разрушившись. Таких ракет у нас еще не было», – рассказал гендиректор концерна.

По словам Лепина, ракета «Бронебойщик» предназначена для установки на вертолеты Ми-8 и штурмовики Су-25. Он отметил, что предположительно «Бронебойщик» заменит неуправляемую ракету С-8 калибра 80 мм.