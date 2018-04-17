Завершены испытания двигателя для истребителя Су-57

Итоговое заседание государственной комиссии по АЛ-41Ф-1 завершилось торжественным вручением ПАО «ОДК-УМПО» акта о завершении государственных стендовых испытаний опытного двигателя, говорится в сообщении компании.

«АЛ-41Ф-1 выполняет функцию двигателя первого этапа для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). Первый испытательный полет ПАК ФА с АЛ-41Ф-1 состоялся 29 января 2010 года», - напомнили в ОДК.

Программа истребителя Су-57 (ПАК ФА) предусматривает создание первых серийных образцов с двигателем АЛ-41Ф-1 первого этапа. От двигателя для Су-35С (изделие 117С) его отличают повышенная сила тяги, сложная система автоматизации, полностью цифровая система управления, новая турбина и улучшенные расходные характеристики.

Двигатель второго этапа (изделие 30) должен обеспечить истребителю крейсерскую сверхзвуковую скорость, более высокую маневренность, дальность полета. Первый полет Су-57 с этим двигателем состоялся в декабре прошлого года.