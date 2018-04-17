Россия может прекратить поставки ракетных двигателей США - Рогозин

Россия может прекратить поставки ракетных двигателей США, заявил Рогозин в эфире телеканала RBC.

«Но можем ли мы, допустим, взять и прекратить? Можем. Вопрос только в том, что, нужно взвешивать плюсы и минусы и понимать, где чистая политика, которая может привезти к стрельбе себе в ногу, а где экономический прагматизм», — сказал Рогозин.

8 апреля министерство финансов США заявило о расширении санкций против России. В список попали 24 чиновника и 14 компаний.

На прошлой неделе в Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах. В частности, речь идет о возможности прекращения сотрудничества а авиационной сфере, по мирному атому, а также на запрет ввоза ряда американских товаров.

Двигатель РД-180 используется в первой ступени американской ракеты «Атлас». О возможности приостановки поставок двигателей после ухудшения российско-американских отношений заявлял ряд политиков, в том числе Дмитрий Рогозин.

В качестве замены РД-180 рассматривался новый двигатель, на разработку которого Пентагоном выделено 160 млн долларов. Ожидается, что он будет готов к использованию не ранее 2019 года.