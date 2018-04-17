Кадры заводских испытаний новейших бомбардировщиков Су-34

Самолеты совершили цикл наземных испытаний и поднялись в воздух.

Су-34 - глубокая модернизация Су-27, созданная для уничтожения наземных целей. Благодаря своим выдающимся характеристикам самолет также способен вести бой с истребителями противника.

Первая партия бомбардировщиков была передана ВКС РФ в январе текущего года.

По состоянию на январь 2018 года в ВКС РФ стоит около 100 таких машин.