ПЗРК ведет огонь по «крылатой ракете»: замедленная съемка
Подразделения противовоздушной обороны Западного военного округа провели боевые стрельбы с применением переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».
Маневры проходили на полигоне Кирилловский в Ленинградской области. Зенитчики уничтожили самолеты, вертолеты и тактические крылатые ракеты условного противника, которые имитировали высокоскоростные мишени.
В стрельбах участвовало более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц техники.
Лучшие стрелки примут участие в конкурсе Армейских международных игр «Чистое небо».
«Игла» - российский и советский переносной зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения низколетящих воздушных целей. Радиус действия - до 6000 метров. Скорость целей - до 400 метров в секунду на встречных и 320 метров в секунду на догонных курсах.