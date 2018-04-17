ПЗРК ведет огонь по «крылатой ракете»: замедленная съемка

Маневры проходили на полигоне Кирилловский в Ленинградской области. Зенитчики уничтожили самолеты, вертолеты и тактические крылатые ракеты условного противника, которые имитировали высокоскоростные мишени.

В стрельбах участвовало более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц техники.

Лучшие стрелки примут участие в конкурсе Армейских международных игр «Чистое небо».

«Игла» - российский и советский переносной зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения низколетящих воздушных целей. Радиус действия - до 6000 метров. Скорость целей - до 400 метров в секунду на встречных и 320 метров в секунду на догонных курсах.