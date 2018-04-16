Россия представит на выставке в Малайзии самолеты Су-30МКМ и Як-130

Внимание заказчиков также привлекают российские военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш, Ми-17В-5 и транспортно-боевые Ми-35М, легкие вертолеты Ка-226Т и боевые Ми-28НЭ.

«"Рособоронэкспорт" покажет истребители семейства Су, учебно-боевой самолет Як-130, военно-транспортные и боевые вертолеты на XVI Международной выставке вооружений и военной техники DSA-2018, которая пройдет с 16 по 19 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзия)», - сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что в структуре российского экспорта в страны Юго-Восточной Азии главное место в данный момент занимает авиация, в том числе самолеты Су-35 и Су-30МКМ, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, учебно-боевой самолет Як-130.