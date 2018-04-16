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Огненная ботаника: на что способна самоходная пушка «Гиацинт»

Сергей Суворов
13:09 16.04.2018
Сайт телеканала «Звезда» рассказывает об одной из самых мощных российских самоходных пушек - 2С5 «Гиацинт».
Огненная ботаника: на что способна самоходная пушка «Гиацинт»

После того как президент Российской Федерации Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию приоткрыл завесу тайны в области разработки новых вооружений в России, кому-то может показаться, что ствольная артиллерия, да и ряд других видов вооружения, окажутся не у дел. Но реальный боевой опыт показал, что средства «богов войны» по-прежнему остаются востребованными.

Ракета хороша, когда она есть под рукой

После Великой Отечественной войны роль артиллерии снижалась. Пальма первенства отдавалась ракетно-ядерному и ракетному оружию, за которое ратовал Никита Хрущев. За такие просчеты история неминуемо наказывает, а в таких вещах, как война или военный конфликт, наказание часто измеряется жизнями солдат и офицеров. Так случилось, например, в артиллерийской дуэли между Китаем и Тайванем, разразившейся в августе 1958 года. Гоминьдановцы разместили батарею дальнобойных американских гаубиц на острове Цзиньмэнь и начали спокойно обстреливать территорию материкового Китая.

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Китайцы располагали из артиллерийских дальнобойных средств 130-миллиметровыми пушками М-46 советского производства, которые уступали в дальности стрельбы артиллерии противника на три-четыре километра. Благодаря смекалке советских военных советников решение задачи, как поразить батарею противника, все же было найдено. Но выводы о необходимости разработки новой артиллерийской системы повышенной дальности стрельбы были сделаны, как и о том, что ствольную артиллерию еще рано списывать со счетов.

После отставки Никиты Хрущева работы по созданию новых образцов артиллерийского вооружения в СССР были возобновлены. В 1965 году была утверждена программа развития артиллерии, направленная на разработку систем, не уступающих по своим параметрам современным и перспективным разработкам стран НАТО. Тогда-то и пришла идея дать новым разработкам названия цветов.

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В период с 1968 по 1969 год специалистами МО СССР совместно с конструкторами предприятий оборонной промышленности была выполнена научно-исследовательская работа (НИР) «Успех», в рамках которой были определены облик перспективных артиллерийских систем и направления их развития вплоть до 1980 года.

Полученные проработки легли в основу опытно-конструкторской работы (ОКР), которая получила наименование «Гиацинт». САУ 2С5 «Гиацинт» планировалась для оснащения артиллерийских полков и бригад армейских корпусов, общевойсковых и танковых армий для замены в них 130-миллиметровых пушек М-46 и 152-миллиметровых пушек М-47.

Головным разработчиком САУ 2С5 «Гиацинт» был определен Уральский завод транспортного машиностроения - УЗТМ (ныне ПАО «Уралмашзавод»), сама артиллерийская система, 152-миллиметровая пушка 2А37, создавалась в СКБ Пермского машиностроительного завода имени В. И. Ленина (ныне ПАО «Мотовилихинские заводы»).

Огненный «Гиацинт»

Испытания, включая государственные, опытных образцов орудий, боеприпасов и САУ «Гиацинт-С» завершились в 1974 году, после чего была начата подготовка к серийному производству. Параллельно с работами над САУ «Гиацинт-С» на базе шасси 2С5 создавался другой вариант САУ под обозначением 2С11 «Гиацинт-СК». От «Гиацинта-С» артсистема отличалась картузным способом заряжания, который предусматривал сокращение стоимости производства зарядов за счет исключения из их состава дорогостоящих латунных гильз. Тем не менее к производству был принят вариант с раздельно-гильзовым заряжанием.

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На вооружение Советской армии самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» была принята 20 января 1975 года. С 1977 года началось полномасштабное серийное производство САУ2С5, которое продолжалось до 1993 года. Всего за годы производства было выпущено около 2000 единиц САУ 2С5 «Гиацинт».

В отличие от других САУ, производимых в СССР, 2С5 «Гиацинт» не поставлялась ни в одну страну, в том числе и в страны Варшавского договора. После развала СССР в 1991 году порядка 500 САУ «Гиацинт» остались в составе армий стран бывших республик СССР. Восемнадцать «самоходок» 2С5 приобрела Финляндия, они получили там обозначение Telak 91. Примерно по две батареи «Гиацинтов» имеются в Эритрее и Эфиопии.

На что способен «Гиацинт»

Возимый боекомплект самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» составляет 30 выстрелов с осколочно-фугасным и осколочно-фугасным активно-реактивным снарядами. Максимальная дальность стрельбы пушки с использованием осколочно-фугасного активно-реактивного снаряда 3ОФ30 составляет 33,1 километра.

Главная задача «Гиацинта» - подавление и уничтожение средств ядерного нападения, артиллерийских батарей и ракетных комплексов тактического назначения, пунктов управления, живой силы и боевой техники противника в местах сосредоточения и в опорных пунктах, а также разрушение фортификационных сооружений.Стрельба ведется с закрытых огневых позиций или прямой наводкой.

Кроме того, САУ может использовать выстрелы с высокоточными осколочно-фугасными снарядами «Краснополь» и «Сантиметр». Эти выстрелы предназначены для поражения бронетанковой техники, ракетных пусковых установок, долговременных оборонительных сооружений, мостов, переправ и других важных точечных целей. Помимо обычных боеприпасов, для САУ 2С5 «Гиацинт-С» были разработаны выстрелы со снарядами «Ромашка», «Мята», «Аспект» и «Символизм» с ядерной боевой частью мощностью от 0,1 до двух килотонн в тротиловом эквиваленте.

Пушка имеет открытую установку орудия на бронированном шасси. Ее экипаж (боевой расчет) состоит из пяти человек, в походном положении он размещается в бронированном корпусе. Бронированный корпус обеспечивает защиту систем машины и боевого расчета от пуль и осколков.

Боевое применение

Боевое крещение самоходная пушка 2С5 «Гиацинт» получила в Афганистане. Причем артиллерийская система сразу же завоевала уважение среди военных и получила немало лестных характеристик. Осколочно-фугасные снаряды САУ 2С5 обеспечивали гарантированное уничтожение любых укреплений противника.

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Отмечалась и высокая надежность шасси, которая являлась одним их важнейших свойств военной техники в Афганистане. Несмотря на тяжелые условия эксплуатации, каменистый грунт, перепад температур, запыленность, разряженную атмосферу, САУ 2С5 показывали высокую эффективность. Ограниченно САУ 2С5 «Гиацинт» применялись в составе группировок артиллерии в первую чеченскую кампанию.

Модернизация

На рубеже столетий в России были спроектированы модернизированные варианты САУ 2С5 «Гиацинт», получившие обозначения 2С5М и 2С5М1. Модификация 2С5М отличается от базовой машины установкой на нее автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО) 1В514-1 «Механизатор-М», а также модернизированным орудием, позволяющим применять новые 152-миллиметровые выстрелы с осколочно-фугасным снарядом 3ОФ60 с донным газогенератором, обеспечивающим максимальную дальность стрельбы до 37 километров. САУ 2С5М1 была создана для повышения экспортного потенциала. На ней установлено орудие калибра 155 миллиметров, позволяющее применять выстрелы зарубежного производства.

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