В «Рособоронэкспорте» рассказали об увеличении портфеля заказов на российское вооружение

Успешное применение нового российского вооружения и военной техники в Сирии увеличило портфель заказов «Рособоронэкспорта», сообщило РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Александра Михеева.

«Мы ощущаем повышенный интерес иностранных партнеров к вооружению и военной технике, подтвердившим свои характеристики в боевых условиях во время операции в Сирии», - сказал он.

По его словам, спрос есть на весь спектр вооружений - боевые самолеты, вертолеты, бронетанковую и инженерно-саперную технику, морские, воздушные и наземные средства поражения.

И добавил, что на текущий момент портфель заказов «Рособоронэкспорта» сбалансирован и составляет около 45 миллиардов долларов.