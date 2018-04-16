В «Рособоронэкспорте» рассказали об увеличении портфеля заказов на российское вооружение
Зарубежный спрос есть на боевые самолеты, вертолеты, бронетанковую и инженерно-саперную технику, различные средства поражения.
Фото: roe.ru
Успешное применение нового российского вооружения и военной техники в Сирии увеличило портфель заказов «Рособоронэкспорта», сообщило РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Александра Михеева.
«Мы ощущаем повышенный интерес иностранных партнеров к вооружению и военной технике, подтвердившим свои характеристики в боевых условиях во время операции в Сирии», - сказал он.
По его словам, спрос есть на весь спектр вооружений - боевые самолеты, вертолеты, бронетанковую и инженерно-саперную технику, морские, воздушные и наземные средства поражения.
И добавил, что на текущий момент портфель заказов «Рособоронэкспорта» сбалансирован и составляет около 45 миллиардов долларов.