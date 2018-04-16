Новейший российский электронный взрыватель впервые представили за рубежом

Изделие вызвало большой интерес со стороны посетителей оборонного салона DefExpo India’2018, который проходил с 11 по 14 апреля на территории выставочного комплекса у морского порта города Ченнай.

«От классических взрывателей механического типа 3В48 отличается электронной системой управления. Переход на нее является общей тенденцией последнего времени», - сообщил корреспонденту ТРК «Звезда» заместитель генерального директора по науке - главный конструктор НПО «Поиск» Игорь Александрович Оськин.

Благодаря электронике после выстрела поддерживается информационный канал связи между танком и средством поражения цели. Во время движения последнего вдоль траектории происходит установка параметров взрывателя. Для полного раскрытия преимуществ снарядов с взрывателями 3В48 танк оборудуется дополнительными средствами передачи данных по индуктивной линии.

Оборудование, установленное на танке, измеряет дистанцию до цели и выдает сигнал на установку взрывателя для достижения оптимальных параметров стрельбы. Электроника рассчитывает расстояние, при котором происходит воздушный подрыв снаряда для покрытия цели потоком осколков.

3В48 предназначен для работы с осколочно-фугасным снарядом ЗВОФ128. Замена более ранних моделей взрывателей на новый образец позволяет экипажам Т-90 и других типов основных боевых танков, оснащенных орудиями калибра 125 миллиметров, более эффективно бороться с различными типами танкоопасных целей. Согласно каталогу НПО «Поиск» вес изделия составляет 800 граммов, максимальный диаметр - 64 миллиметра, длина - 142 миллиметра.