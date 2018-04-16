На участие в научно-деловой программе форума «Армия-2018» подано более 120 заявок

В рамках заявочной в Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России уже поступило более 120 предложений от федеральных министерств и ведомств на участие в Научно-деловой программа на форуме «Армия-2018», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Текущая динамика обещает превзойти результаты предыдущих форумов «АРМИЯ». Как сообщили в ГУНИД МО РФ, в 2015 году научно-деловая программа состояла из 92-х, в 2016 году из 104-х, а в 2017 году из 140 мероприятий», - говорится в сообщении.

Количество участников НДП планируется на уровне 9 тысяч человек, при этом прогнозируется более масштабное представительство по их статусу.

Традиционно в мероприятиях НДП примут участие общественные деятели, ведущие ученые и специалисты в различных научных областях. Кроме того, к участию приглашаются руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных корпораций, Фонда перспективных исследований, Российской академии наук, учреждений высшего профессионального образования, научно-исследовательских организаций.

Научно-деловая программа форума «АРМИЯ-2018» будет проходить в течение четырех дней с 22 по 25 августа на базе ведущей выставочной площадки России - в «Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также на аэродроме «Кубинка».