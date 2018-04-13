Россия представила более 230 образцов вооружения на оборонной выставке Defexpo - 2018

Россия представила более 230 различных образцов вооружения и военной техники на десятой международной оборонной выставке Defexpo 2018 в индийском Ченнаи.

Свою продукцию показали около 30 российских предприятий. Для них выставка является одной из приоритетных — РФ принимает участие в выставке на регулярной основе.

Российская экспозиция, собранная под началом «Рособоронэкспорта» - самая большая по площади. Россия является самым крупным иностранным партнером индийской армии и поставляет и танки, и самолеты, и системы ПВО, и корабли, и подводные лодки.

На выставке была согласована договоренность о том, что Россия поставит Индии полсотни модернизированных вертолетов типа Ми-8. Сейчас идут переговоры и по другим контрактам.

Постоянный участник Defexpo «Уралвагонзавод». В первый же день выставки состоялись значимые переговоры и подписания меморандумов о взаимопонимании в рамках программы Make in India.