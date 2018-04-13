Россия планирует модернизировать индийские Су-30МКИ и МиГ-29КУБ - ФСВТС

Россия ведет переговоры с Индией о модернизации истребителей Су-30МКИ и МиГ-29КУБ, которые стоят на вооружении индийских ВВС и ВМС.

«Ведутся контрактные переговоры. Пока еще точной даты начала модернизации нет», - сказал Дрожжов.

Су-30МКИ - сверхманевренный истребитель производства Иркутского авиазавода, созданный специально для Индии. Является основной индийских ВВС.

МиГ-29КУБ - многофункциональный истребитель, который используется в том числе на авианосцах.