Россия планирует модернизировать индийские Су-30МКИ и МиГ-29КУБ - ФСВТС
На вооружении ВВС и ВМС Индии стоит около 240 Су-30МКИ и около 40 МиГ-29К/КУБ.
Россия ведет переговоры с Индией о модернизации истребителей Су-30МКИ и МиГ-29КУБ, которые стоят на вооружении индийских ВВС и ВМС.
«Ведутся контрактные переговоры. Пока еще точной даты начала модернизации нет», - сказал Дрожжов.
Су-30МКИ - сверхманевренный истребитель производства Иркутского авиазавода, созданный специально для Индии. Является основной индийских ВВС.
МиГ-29КУБ - многофункциональный истребитель, который используется в том числе на авианосцах.