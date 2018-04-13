Строительство российских фрегатов проекта 11356 начнется в Индии к 2020 году
Фрегаты проекта 11356Р/М, шифр «Буревестник» - серия многоцелевых сторожевых кораблей дальней морской зоны для Военно-Морского Флота ВС России.
Фото: Минобороны РФ
Строительство фрегатов проекта 11356 планируется начать на индийской верфи Goa Shipyard Limited в 2020 году. Об этом сообщается в рекламных материалах этой судостроительной компании, которые представлены на международной выставке Defexpo-2018.
В сообщении компании говорится, что строительство фрегата ожидается к середине 2020 года.
До начала украинского кризиса предприятие поставки газотурбинных установок для этих кораблей велись украинским предприятием «Зоря-Машпроект». Позже эти поставки были запрещены украинским правительством.