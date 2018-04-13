Индия не отказывалась от совместного с РФ проекта истребителя пятого поколения

Индия по-прежнему рассматривает возможность создания с Россией истребителя пятого поколения, сообщил заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

Дрожков не подтвердил информацию об отказе Индии от сотрудничества по этому проекту, которая появилась в ряде индийских СМИ и отметил, что начало работ зависит от политического решения Нью-Дели.

«В ходе наших встреч, которые мы проводим на всех уровнях, мы сообщаем о нашей готовности подписать этот контракт. Индийская сторона заявляет: "Да, идут определенные процедуры согласования, ожидается окончательное политическое решение". Пока никаких заявлений об отказе от проекта не поступало"», - сказал Дрожков.

Он также отметил, что стоимость проекта и объем передаваемых индийской стороне технологий уже обговорены.

Соглашение по проекту FGFA было подписано в 2007 году. Самолет планировалось создавать на базе российского Су-57. Предполагалось, что стартовым заказчиком машины выступит ВВС Индии.