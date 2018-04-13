БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение - Уралвагонзавод

Боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор» принята на вооружение и серийно поставляется в российскую армии, сообщает издание T-digest со ссылкой на генерального директора АО «НПК «Уралвагоназвод» Александра Потапова.

«Выжить под шквальным, высокоточным огнем российской машины практически невозможно. Причем она будет уничтожать не только живую силу, но и бронетехнику, укрепления, и даже низколетящие воздушные цели. Речь – о вертолетах и надводных малотоннажных кораблях и судах. За это отвечают четыре сверхзвуковые ракеты комплекса «Атака-Т». За эту «всеядность» в войсках машину часто называют «комбайном смерти»», - рассказал Потапов.

БМПТ «Терминатор» создана на базе танка Т-72 и предназначена для уничтожения огневых точек, пехоты и других опасных для танковых подразделений объектов.

Машина оснащена двумя 30-мм скорострельными пушками, крупнокалиберным пулеметом и двумя автоматическими гранатометами.