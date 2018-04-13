Расчеты комплексов С-400 отразили удар «диверсантов» в ЮВО: кадры с воздуха

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» совершили марш в позиционные районы, где отработали действия по отражению нападения диверсионных групп условного противника.

Подразделения ПВО Южного военного округа подняты по тревоге в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения

Соединения противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированные на Кавказском побережье Черного моря, подняты по тревоге в рамках планового тактического учения.

Боевые расчеты комплексов также выполнили мероприятия оборудования и маскировки позиций и продолжили совершенствование навыков по прикрытию критически важных объектов от средств воздушного нападения условного противника с проведением электронных пусков ракет для отражения одиночных, групповых и массированных воздушных атак.

К учению привлечено более 150 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.