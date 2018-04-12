В Минобороны рассказали о новейшем транспортнике Ил-112В

В сборочном цехе Воронежского авиазавода первый опытный Ил-112В обрастает узлами и агрегатами. Военно-транспортный самолет сможет доставлять грузы в самые отдаленные точки и садиться на грунтовые аэродромы.

«Ил-112 может перевозить мелкую военную технику, десантное оборудование. Может быть летающим госпиталем», - рассказал начальник участка сборки Геннадий Болгов.

Новый транспортник должен заменить морально устаревшие, доживающие свой век Ан-24 и Ан-26.

И, несмотря на внешнее сходство, Ил-112В имеет принципиальные отличия: в нем установлены новые, облегченные турбовинтовые двигатели, цифровая авионика. При массе 15 тонн, он может брать на борт до 50 человек, а дальность его полета может достигать свыше двух тысяч километров.

Конструкторы говорят, что еще на стадии разработки в машину заложен большой потенциал для модернизации.

«При проектировании самолета были заложены современные технологии. Он целиком спроектирован "в цифре", и на нем планируется реализовать новое поколение покупных изделий. Поэтому у Ил-112 время жизни достаточно длительное», - заявил замминистра обороны Юрий Борисов.

Во время посещения ВАСО он раскрыл информацию об объемах закупок новых самолетов для Военно-транспортной авиации.

Впервые подняться в небо Ил-112В должен уже к концу этого года.

В Санкт-Петербурге в цехах Средне-Невского судостроительного завода замглавы оборонного ведомства проверил строительство четырех минных тральщиков проекта «Александрит». Эти корабли могут скрытно обезвредить или уничтожить любую подводную мину.

Корпус новейших тральщиков полностью изготовлен из стеклопластика, поэтому невидим на экранах радаров, на него не реагируют магнитные мины. Он значительно легче и, главное, дешевле цельнометаллических кораблей.

В дальнейшем, этот композитный корпус станет единой платформой для кораблей разных классов.

«Есть уже проекты на бумаге. Флоту предлагали комбинации функций тральщика, малого корвета. Я думаю за этими проектами большое будущее», - сказал Юрий Борисов.

Первый тральщик этой серии уже несет службу на Балтийском флоте. Второй корабль будет спущен на воду в течение месяца. Еще семь Минобороны РФ получит в ближайшие 9 лет.