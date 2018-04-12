Индия рассматривает возможность закупок российских Ил-112В

Россия сформировала предложение для индийской стороны по легкому военно-транспортному самолету Ил-112, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

«Все характеристики самолета представленного проекта соответствуют сформированным индийскими партнерами требованиям для легкого военно-транспортного самолета, в том числе для эксплуатации на высокогорных аэродромах. В настоящий момент наше предложение находится на рассмотрении индийской стороной», - сказал Дрожков на выставке Defexpo-2018.

Дрожков отметил, что презентация проекта самолета для минобороны Индии была проведена в августе 2017 года.

Ранее сообщалось, что первый полет самолета пройдет до конца 2018 года.