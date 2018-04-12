Индия может модернизировать свои танки Т-90 в России

Индийские военные рассматривают возможность модернизации своих танков Т-90 в России, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

«Российская сторона направила соответствующие предложения по модернизации Т-90. После их оценки партнерами ожидается проведение в России технических и полевых испытаний», - сказал Дрожков.

Индия является крупнейшим покупателем танков Т-90. В 2009 году в ВС Индии поступили первые 10 из 1000 запланированных Т-90С местного производства. В общей сложности Индия к 2020 году намерена довести число Т-90 в войсках до 2000 единиц.