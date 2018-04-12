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Зарубежным специалистам показали российские высокоэффективные снаряды

Константин Федоров
11:50 12.04.2018
«Техмаш» привез на выставку Defexpo India-2018 боеприпасы для реактивной артиллерии Сухопутных войск и авиации.
Зарубежным специалистам показали российские высокоэффективные снаряды
Фото: splav.org

На Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo India-2018 концерн «Техмаш» представил пять снарядов, разработанных на базе НПО «Сплав»: для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а также неуправляемую авиационную ракету, сообщили в пресс-службе компании.

«Стоит отметить реактивный снаряд 9М531 к системе "Смерч" с кассетной головной частью, содержащей 646 кумулятивно-осколочных боевых элементов. Они способны пробить броню толщиной 120 мм», - сказали в концерне.

Этот боеприпас, калибра 300 мм, предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы и легкобронированной техники. Максимальная дальность стрельбы составляет 90 км.

В компании отметили, что «Смерч» - первая в мире реактивная система залпового огня, использующая снаряды с системой угловой стабилизации и коррекции дальности стрельбы.

«Отличительной особенностью снарядов является наличие системы управления полетом, корректирующей траекторию движения по тангажу и рысканию. За счет применения этой системы кучность стрельбы "Смерча" повысилась в 3 раза, а точность – в 2 раза, что приблизило ее по этим показателям к артиллерийским орудиям», - пояснили в Техмаше.

В Индии также представили два снаряда калибра 122 мм к реактивной системе «Град» - 9М22У и 9М217.

Первый - неуправляемый реактивный осколочно-фугасный снаряд способен бить на  расстоянии до 20 км и предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей и командных пунктов.

Второй снаряд - с самоприцеливающимися боевыми элементами - предназначен для поражения бронированной техники. Максимальная дальность его полета составляет 18,5 км.

«Боевые элементы боеприпаса пробивают броню толщиной 60-70 мм. Температурный диапазон боевого применения обоих снарядов составляет от -50 до +50 С°», - сообщили в компании.

Помимо этого, на выставке показали реактивный снаряд для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, который способен поражать цель объемно-детонирующим подрывом на расстоянии до 6 км.

«Выпущенный боеприпас подрывается у поверхности цели, в результате чего содержащееся в нем взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется. Основные поражающие факторы – высокотемпературное поле и ударная волна – распространяются на площади до 40 000 квадратных метров», - рассказали в концерне «Техмаш».

Экспонируется на Defexpo India-2018 и неуправляемая авиационная ракета нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью.

«Она предназначена для уничтожения одиночных и групповых целей - живой силы, небронированной и легкобронированной техники. Кроме того, ракета способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях и в любое время суток», - пояснили специалисты.

По их словам, ракета позволяет выполнять боевые операции самолетам и вертолетам фронтовой армейской авиации.

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