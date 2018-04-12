Испытания новейшего ледокола Северного флота начались в Карском море

Экипаж ледокола совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив для проведения ледовых испытаний.

«Испытания будут проходить в течение нескольких недель на ледовых полях Карского моря. Часть маршрута ледокол пройдет по Северному морскому пути и вокруг ряда островов арктических архипелагов. Помимо испытаний ледокола будет также проведена оценка возможности применения надводных сил флота в этом районе в текущее время года», - сказал Серга.

После завершения испытаний ледокол вернется в пункт постоянного базирования в Мурманск.

В военном ведомстве подчеркнули, что применение ледокола значительно расширит возможности материально-технического обеспечения Северного флота.