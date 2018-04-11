Минобороны планирует заменить все самолеты военно-транспортной авиации

Министерство обороны в будущем планирует заменить все самолеты военно-транспортной авиации всех классов, заявил журналистам замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

«По военно-транспортной авиации помимо легкого транспортника мы испытываем нужду в среднем транспортном самолете, который также должен прийти на смену устаревшему парку. Он сегодня находится в разработке», - сказал Борисов в ходе посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

По словам Борисова, военное ведомство планирует заменить тяжелые Ил-76 и сверхтяжелые Ан-124 и в этой связи предполагается обсудить вопрос поддержания этого парка в работоспособном состоянии и постепенную замену на новые самолеты.

«По Ил-76 у нас есть длительный контракт с Ульяновским заводом. Не без проблем двигается этот серийный контракт, у нас есть определенные разногласия по ценам. Но я думаю, что мы постараемся найти конструктивное взаимодействие с промышленностью и решим все эти вопросы», - сказал Борисов.

Ил-76 - советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, способный перевозить до 60 тонн груза на расстояние в 4000 километров. В СССР его производство велось на Ташкентском авиазаводе, в 2012 году перенесено в Ульяновск.

Ан-124 «Руслан» - советский тяжелый дальний транспортный самолет. Способен перевозить 120 тонн на 4800 км. Самый грузоподъемный серийный самолет в мире. В СССР производился на Серийном заводе «Антонов». После начала политического кризиса на Украине обязанности по продлению ресурса самолета и его модификации возложены на ПАО «Ил».

В 2016 году исполнительный директор ульяновского завода «Авиастар-СП» заявил, что в России ведется разработка сверхтяжелого транспортника на замену «Руслану».