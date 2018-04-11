Судьба трех Ан-148 для Минобороны РФ зависит от Украины - Борисов

Российское военное ведомство планирует получить три российско-украинских легких транспортных самолета Ан-148, сказал Борисов.

«Мы недополучили три самолета только, они находятся на финальной стадии. С высокой вероятностью мы их получим, а решение о дальнейшем продолжении программы мы будем принимать в зависимости, к сожалению, от сложившейся политической ситуации», - сказал Борисов в ходе посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества.

Борисов подчеркнул, что окончание производства зависит от того, насколько украинские партнеры готовы продвигаться в поставках комплектующих.

Он также подчеркнул, что недополучение этих трех самолетов не скажется на планах по укомплектованию военно-транспортной авиации новыми самолетами.

Производство Ан-148 развернуто на мощностях киевского авиазавода «Авиант» на Украине и Воронежского самолетостроительного общества (ВАСО) в России. Ранее сообщалось, что Украина запретила поставки в Россию авиационного газотурбинного двигателя Д-436 для этих самолетов.

В июне прошлого года высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли сообщил сайту ТРК «Звезда», что производство Ан-148 в России будет прекращено после достройки нескольких самолетов из задела.