Согласован облик вертолета Ка-226Т для Индии

Индийским военным ведомством определена производственная площадка – совместное предприятие будет располагаться в районе города Тумкур, недалеко от Бангалора.

«Утверждение облика машины, которую мы будем поставлять и собирать в Индии, говорит о том, что технические аспекты проекта согласованы», - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

По словам Богинского, подготовка контрактных документов на поставку 200 машин начнется до конца апреля.

Соглашение о создании такого совместного предприятия подписали президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в октябре прошлого года. Согласно договоренностям за девять лет планируется построить 200 машин, первые 40 из которых соберут в России.