Согласован облик вертолета Ка-226Т для Индии
Россия и Индия согласовали облик легкого многофункционального вертолета Ка-226Т, который будет производиться на совместном предприятии Indo-RussianHelicoptersLimited в Индии.
Фото: Vitaliy Ragulin / wikimedia
Индийским военным ведомством определена производственная площадка – совместное предприятие будет располагаться в районе города Тумкур, недалеко от Бангалора.
«Утверждение облика машины, которую мы будем поставлять и собирать в Индии, говорит о том, что технические аспекты проекта согласованы», - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
По словам Богинского, подготовка контрактных документов на поставку 200 машин начнется до конца апреля.
Соглашение о создании такого совместного предприятия подписали президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в октябре прошлого года. Согласно договоренностям за девять лет планируется построить 200 машин, первые 40 из которых соберут в России.