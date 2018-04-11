Минобороны РФ закупит более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В

Военно-транспортная авиация получит более 100 самолетов Ил-112В, заявил журналистам замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов во время посещения Воронежского авиазавода.

«Потребность в этих самолетах велика, поэтому, я думаю, что свыше 100 самолетов в общей сложности мы будем закупать», - сказал он.

Первые 22 самолета будут поставлены в рамках госпрограммы вооружения до 2025 года.

Накануне первый опытный летный экземпляр Ил-112В воронежцы «поставили под ток».

«Подключение к электропитанию позволяет приступить к отработкам смонтированных на борту самолета систем - гидравлики, барометрии, кондиционирования и вентиляции», - сообщили в ОАК.

Поднять в воздух этот транспортник планируется до конца 2018 года.