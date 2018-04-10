Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Путин: Россия обладает оружием, которого нет ни у одной страны мира

Константин Федоров
16:37 10.04.2018
Президент поздравил ученых с 75-летием создания Курчатовского института и пожелал совершить прорыв в исследованиях.

Россия сегодня обладает оружием, которого нет ни у одной страны мира. И огромный вклад в его разработку внесли ученые Курчатовского института. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с сотрудниками одного из крупнейших научных центров страны.

«В создании новых образцов российского стратегического оружия приняли участие десятки предприятий, конструкторских бюро, научных центров. Среди них и Курчатовский институт, и академические организации», - сказал президент.

Он поздравил курчатовцев с 75-летием создания института и пожелал совершить прорыв в исследованиях, которые помогут развитию России.

В рамках визита, президент побеседовал с ведущими учеными, осмотрел новейшие разработки и отметил, что центры, подобные Курчатовскому, будут открываться по всей стране. А одна из главных задач - и дальше повышать социальный статус российских конструкторов и инженеров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Правительство Москвы утвердило семь новых площадок для реновации
Дата10.04.2018, 15:48
Правительство Москвы утвердило семь новых площадок для реновации
Состоялось первое занятие школы юных военных корреспондентов на базе АНО «Парк Патриот Медиа»
Дата10.04.2018, 14:29
Состоялось первое занятие школы юных военных корреспондентов на базе АНО «Парк Патриот Медиа»
FIFA может запретить аренду футболистов
Дата10.04.2018, 16:09
FIFA может запретить аренду футболистов
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Модернизированные огнеметные системы ТОС-1А «Буратино» поступили в войска
Дата10.04.2018, 11:12
Модернизированные огнеметные системы ТОС-1А «Буратино» поступили в войска
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
Дата07.04.2018, 11:11
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
16:04 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео испытаний украинского ракетного комплекса «Ольха»
14:13 В стране и мире
Видео
Россия предложит в Совбезе ООН проект резолюции по инциденту в сирийской Думе
13:38 В стране и мире
Меркель заявила о невозможности реализации «Северного потока-2» без украинского транзита
11:55 В стране и мире
Видео
В больнице Солсбери рассказали о состоянии здоровья Скрипалей
08:16 В стране и мире
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев избран спикером регионального парламента
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
В Сети представили новый облик «Оки»
В Сети представили новый облик «Оки»
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы Видео
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.