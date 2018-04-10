Путин: Россия обладает оружием, которого нет ни у одной страны мира

Россия сегодня обладает оружием, которого нет ни у одной страны мира. И огромный вклад в его разработку внесли ученые Курчатовского института. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с сотрудниками одного из крупнейших научных центров страны.

«В создании новых образцов российского стратегического оружия приняли участие десятки предприятий, конструкторских бюро, научных центров. Среди них и Курчатовский институт, и академические организации», - сказал президент.

Он поздравил курчатовцев с 75-летием создания института и пожелал совершить прорыв в исследованиях, которые помогут развитию России.

В рамках визита, президент побеседовал с ведущими учеными, осмотрел новейшие разработки и отметил, что центры, подобные Курчатовскому, будут открываться по всей стране. А одна из главных задач - и дальше повышать социальный статус российских конструкторов и инженеров.