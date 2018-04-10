Разработчик назвал сроки первого полета уникального вертолета Ми-26Т2В

На «Роствертоле» совместно с МВЗ имени Миля завершается производство первого опытного образца вертолета Ми-26Т2В, который придет на смену машинам, использующимся Минобороны РФ, сообщил Ростех.

«Рассчитываем, что к концу первого полугодия новый вертолет совершит первый полет», – заявил заместитель гендиректора холдинга Владислав Савельев.

Ранее стало известно, что серийное производство модернизированной версии самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В начнется в следующем году.

«Во второй половине 2018 года он пройдет комплекс летных испытаний. Запуск в серийное производство планируется на 2019 год», - пояснили в вертолетной компании.

Модернизация Ми-26 в первую очередь коснется бортового комплекса: машина сможет совершать полеты в безориентирной местности, днем и ночью, в условиях действия РЭБ противника.

Сегодня Ростовский вертолетный завод передал Минобороны России два тяжелых военно-транспортных Ми-26, которые прошли ремонт на предприятии.