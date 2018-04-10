Стало известно, когда состоится первый полет новейшего Ил-112В

Опытный летный экземпляр новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В «поставили под ток» на воронежском авиазаводе, сообщили в ПАО «ОАК».

«Подключение к электропитанию позволяет приступить к отработкам смонтированных на борту самолета систем - гидравлики, барометрии, кондиционирования и вентиляции», - пояснили в компании.

Вылет транспортника планируется до конца 2018 года. Это первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период.

«Самолет проектируется с использованием передовых цифровых технологий и будет оснащен самыми современными бортовыми системами полностью отечественного производства и новейшими двигателями ТВ7-117СТ», - заявил руководитель дивизиона «Ильюшин» ПАО «ОАК» Алексей Рогозин.

Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава.

В перспективе он должен заменить не только Ан-26, но и составить конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам этого класса.