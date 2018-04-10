«Сармат» обесценил систему ПРО США до 2058 года - разработчик

Новейший комплекс «Сармат» делает современные системы ПРО США малорезультативными на ближайшие 40 лет, заявил генконструктор АО «ГРЦ Макеева», академик РАН Владимир Дегтярь.

«Ракетный комплекс "Сармат" останется эффективным в условиях развертывания системы ПРО в ближайшие 40 лет», - сообщил он корпоративному изданию «Конструктор».

По словам Дегтяря, на текущий момент завершен полный цикл производственных испытаний ракеты.

«Выполнены задачи, которые позволят подтвердить правильность принятых решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки», - добавил он.

При этом часть экспериментов осуществлялась с помощью компьютерного и имитационного моделирования.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что для перехвата одного «Сармата» американцам потребуется не менее 500 противоракет.

Напомним, межконтинентальную ракету РС-28 «Сармат» планируют поставить на вооружение российской армии в 2021 году.