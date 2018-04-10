Россия представит на выставке в Индии новейшие фрегаты, вертолеты и танки

На индийской выставке вооружений Defexpo India-2018 покажут более 230 образцов российских вооружений, сообщили в Ростехе.

В частности, экспонироваться будут ЗРПК «Панцирь-С1», ПТРК «Корнет-Э» и «Корнет-ЭМ», танки Т-90С, Т-90МС, модернизированный Т-72 и БМПТ «Терминатор».

«Помимо разработок, давно зарекомендовавших себя на мировом рынке вооружений, будет представлено несколько новейших типов вооружений», - добавили в госкорпорации.

Холдинг «Вертолеты России» продемонстрирует на выставке легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т и транспортный Ми-171А2. Обе машины уже поставляются в Индию. Недавно Ка-226Т получил сертификат на использование в сверхжарком климате.

«Рособоронэкспорт» представит новейшие фрегаты, способные нести ракеты «Калибр», противоминный корабль и дизель-электрические подлодки.

Концерн «Техмаш» привезет реактивные снаряды для различных систем, гранатометы и макет РЗСО «Смерч».

Международная выставка сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018 пройдет с 11 по 14 апреля 2018 года в городе Ченнаи.