Модернизированные огнеметные системы ТОС-1А «Буратино» поступили в войска

В воинскую часть радиационной, химической и биологической защиты на Северном Кавказе поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино», сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«В настоящее время расчеты трех новых боевых машин приступили к практическим занятиям по эксплуатации и обслуживанию поступивших ТОС-1А "Буратино"» - сказал Астафьев

ТОС-1 «Буратино» создана для уничтожения легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий, уничтожения живой силы противника при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.