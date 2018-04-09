Стали известны возможности нового судна Северного флота «Эльбрус»

В Североморске в торжественной обстановке заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков вручил флаг вспомогательного флота России командиру нового корабля.

«Эльбрус» - одно из первых современных судов тылового обеспечения в составе вооруженных сил за последние годы. Его первостепенной задачей в составе Северного флота будет снабжение арктической группировки войск.

«Большое внимание развитию Арктики уделяет наше правительство и руководство Вооруженных сил. Судно "Эльбрус" прошло ходовые испытания в тяжелых условиях зимней Атлантики, Баренцева моря, прибыло сюда и начало подготовку к следующим походам по Северному морскому пути», - рассказал командующий СФ адмирал Николай Евменов.

Универсальное судно способно не только перевозить грузы или буксировать, например, авианосец, но и оказывать помощь попавшим в бедствие кораблям или проводить гидрографические исследования.

Оснащенный по последнему слову техники «Эльбрус» имеет даже собственный водолазный комплекс с барокамерой, для обеспечения глубоководных погружений, а его корпус, рассчитанный на преодоление льда толщиной более полметра, позволяет выполнять различные задачи в любой точке Мирового океана.

«Чтобы обеспечивать группировку кораблей в море, в океане, в ближней и дальней морских зонах, нужно несколько судов прислать - с топливом, продовольствием, боеприпасами и так далее. А это одно судно выполняет все эти задачи, комплексное называется. Поэтому они по программе идут, на каждом флоте их будет достаточное количество», - заявил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

«Эльбрус» - головное судно тылового обеспечения проекта 23120. На Северной верфи продолжается строительство еще одного корабля подобного типа - «Всеволод Бобров», который войдет в состав флота в 2019 году.