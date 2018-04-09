Мировая легенда: самый массовый российский вертолет Ми-8 за 60 секунд

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.

В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты. Одна из самых современных модификаций - Ми-171А2.

Применялся в десятках вооруженных конфликтов.