Россия не повезет самолеты на британский авиасалон Farnborough

Объединенная авиастроительная корпорация не повезет на Farnborough-2018 даже макеты самолетов, заявил журналистам первый вице-президент компании Александр Туляков.

«В Англии будет только наше шале, авиационной экспозиции там не планируется. Даже макеты не повезем», - сказал он.

Напомним, в прошлом году англичане запретили России выставлять у себя военную технику. В связи с чем в Минпромторге РФ решили ограничить свое участие в Farnborough-2018 минимальным форматом.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, французский и английский авиасалоны себя изжили, так как для России стали приоритетными «китайские выставки, в Сингапуре, Бахрейне и Латинской Америке».

Очередной международный авиасалон Farnborough пройдет с 16 по 22 июля 2018 года.