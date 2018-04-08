Замминистра обороны РФ сообщил, сколько образцов вооружений Россия испытала в Сирии

В ходе боевых действий в Сирии Россия испытала 215 новых образцов вооружений и военной техники, сказал заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин.

По словам Фомина, все замечания, выявленные в ходе боевого применения, полностью устранены.

«Мы испытали в Сирии в реальных боевых условиях 215 образцов вооружений и военной техники», - сказал Фомин в интервью телеканалу «Звезда».

Фомин также подчеркнул, что еще со времен СССР многие страны используют советскую технику, поставленную 45-50 лет назад, что говорит об исключительной надежности отечественных вооружений.

Полную версию интервью смотрите в программе «Новости. Главное» в 18:00 на телеканале «Звезда».