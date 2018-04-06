Запуски с «Восточного» подтвердили эффективность российской системы телеметрии

Модернизированная система телеметрических измерений РТСЦМ-1 ракеты-носителя «Союз-2» успешно прошла испытания в ходе запусков с космодрома «Восточный» в ноябре 2017 года и 1 февраля 2018 года.

В ходе модернизации системы она получила дополнительные возможности. Для этого был переработан прибор центральной части системы – основной коммутатор-формирователь (ОКФ). По сравнению с предыдущими модификациями, новый ОКФ был сделан на отечественной элементной базе и без применения внутренних жгутов.

«Вязание жгута для объединения внутренних плат – очень трудоемкая операция. Мы отказались от нее в пользу модульной архитектуры. Сейчас платы соединяются как кубики конструктора Lego. Это существенно повысило технологичность производства и надежность системы», - рассказал директор проектов по созданию телеметрических систем и комплексов – заместитель генерального конструктора РКС Олег Хромов.

В перспективе полностью модульная система РТСЦ может быть выбрана в качестве основной для перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5».