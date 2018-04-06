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Объем гособоронзаказа для Уральского завода гражданской авиации превысит 18 млрд рублей

Вадим Иванов
13:46 06.04.2018
Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов при посещении предприятия в рамках рабочей поездки в Екатеринбург.
Объем гособоронзаказа для Уральского завода гражданской авиации превысит 18 млрд рублей
Фото: Алексей Иванов/ ТРК «Звезда»

Объем государственного оборонного заказа 2018 года (ГОЗ-2018) для Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) составит более 18 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов при посещении предприятия в рамках рабочей поездки в Екатеринбург.

«В прошлом году объем гособоронзаказа для УЗГА составил 18 млрд рублей. Это очень серьезный объем, и я думаю, что для Екатеринбурга созданы высокооплачиваемые рабочие места, работа интересная, и люди с удовольствием идут на завод. В 2018 году за счет длительных контрактов объем гособоронзаказа предприятия будет увеличен примерно на 10 процентов», - сказал замглавы военного ведомства.

Он подчеркнул, что УЗГА является надежным партнером Министерства обороны РФ.

«Нас связывает достаточно важных мероприятий, здесь активно в инициативном порядке ведется работа по импортозамещению, завод занимается ремонтом и сервисным обслуживанием двигательных установок для самолетов военно-транспортной авиации, разрабатывает учебно- тренировочные самолеты для подготовки пилотов, в том числе Воздушно-космических сил, а также ведет работы по созданию беспилотной авиации», - перечислил Борисов.

Замминистра также добавил, что у военного ведомства также есть потребности в увеличении парка вертолетов первоначального обучения летчиков: существующая техника имеет большой срок эксплуатации, и за счет сервиса и ремонта, осуществляемых на заводе, ресурс этих машин продлевается.

Он, помимо прочего, констатировал, что за все продолжительное время взаимодействия министерства обороны и предприятия «у нас никогда не было проблем с качеством продукции или фактами срыва мероприятий, которые мы контрактуем с УЗГА».

«Хотя завод частный, это подтверждает тот факт, что Минобороны одинаково выстраивает отношения со всеми производственными активами независимо от форм собственности», - сказал он.

Борисов отметил, что предприятие вкладывает очень много собственных средств в техническое перевооружение производств.

«В этом году закончено строительство нового стенда для отработки и проверки двигательных установок. Стенд уникальный. В него были вложены собственные средства предприятия, и спасибо министерству промышленности и торговли, которое помогает заводу в части технического перевооружения», - отметил замглавы ведомства.

«Мы работой завода очень довольны и надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество», - заявил заместитель министра.

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