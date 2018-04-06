Пакистан планирует закупки российских танков Т-90

Власти Пакистана заинтересованы в покупке российских танков Т-90, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны страны Хуррам Дастгир Хана.

«Мы заинтересованы в танках T-90 и это не будет одноразовой покупкой, а будет долгосрочным обязательством», – сказал Хан.

Ранее сообщалось, что Исламабад планирует покупку 100 украинских БМ «Оплот». Кроме того, Киев предложил модернизировать и предоставить техническое обслуживание для танкового парка Пакистана.

В ноябре 2011 года стало известно, что в армии Пакистана вышли из строя 30 моторно-трансмиссионных установок для танков «Аль Халид», которые были поставлены Украиной. Причиной послужило некачественное моторное масло, которое чиновники «Укрспецэкспорта» закупали по завышенным ценам.