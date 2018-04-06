Российские корветы-невидимки оснастят флотилией беспилотников

Беспилотные аппараты впервые станут частью вооружения боевого робота наравне с ракетами, торпедами и пушками, сообщает газета «Известия» со ссылкой на генерального директора Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» Александра Шляхтенко.

«Это делается для дистанцирования личного состава от непосредственного контакта с противником и его средствами поражения. Планируется применять подводные, надводные и летательные аппараты различного назначения», — сказал Шляхтенко.

Он подчеркнул, что предусматривается применение не только морских роботов, но и беспилотных летательных аппаратов, которые позволят расширить возможности корабля по ведению надводной обстановки и при необходимости - по целеуказанию.

Кроме того, в состав комплекса беспилотников могут входить в том числе модули противоминной обороны в контейнерном исполнении, в состав которых будут входить подводные аппараты.

Первый корвет проекта «Дерзкий» был заложен осенью 2016 года на стапелях судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. При его создании используется рад современных идей и разработок, в том числе стелс-технологии.

Задачи корветов проекта 20386 — защищать морские коммуникации в пределах 200-мильной экономической зоны и противодействовать кораблям вероятного противника на любом удалении от мест базирования российского флота.