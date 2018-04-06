Саперы ЗВО получили нового робота разминирования

«Кобра-1600» входит в состав комплекса разминирования на базе микроавтобусов повышенной проходимости, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«В комплекте машины четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс "Кобра-1600", комплект средств разрушения ВОП "2Р4", а также комплект фото и видео-оборудования», - перечислили в пресс-службе.

Комплекс «Кобра-1600» создан для разминирования местности и объектов в городских условиях, выполнения охранных мер на объектах государственной важности при проведении особо важных мероприятий.

Он способен вести разведку местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, обнаружение и определять места расположения взрывоопасных предметов, а также вести работы по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов.