ВМФ России получит шесть новейших корветов проекта 22160

Головной патрульный корабль в серии проекта 22160 - «Василий Быков» - был заложен 26 февраля 2014 года на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

«Все последующие корабли находятся на различных этапах постройки», - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Длина - 94 м, Ширина - 14 м. Автономность плавания - 60 суток, экипаж -до 80 человек. Вооружены в том числе ЗРК 3М-47 «Гибка» и ракето-торпедами 91Р1 и 91РТ2.

Корабли поступят на Черноморский флот. Ранее сообщалось, что число корветов может быть увеличено до 12.

Достроенный корабль «Василий Быков» 25 марта вышел из Керчи в Новороссийск на государственные испытания.