ВМФ России получит шесть новейших корветов проекта 22160
Патрульные корабли проекта 22160 созданы для патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях.
Фото: Владимир Богачев/ YouTube
Головной патрульный корабль в серии проекта 22160 - «Василий Быков» - был заложен 26 февраля 2014 года на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».
«Все последующие корабли находятся на различных этапах постройки», - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Длина - 94 м, Ширина - 14 м. Автономность плавания - 60 суток, экипаж -до 80 человек. Вооружены в том числе ЗРК 3М-47 «Гибка» и ракето-торпедами 91Р1 и 91РТ2.
Корабли поступят на Черноморский флот. Ранее сообщалось, что число корветов может быть увеличено до 12.
Достроенный корабль «Василий Быков» 25 марта вышел из Керчи в Новороссийск на государственные испытания.