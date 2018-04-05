Летные испытания модели двигателя для гиперзвукового авиалайнера начнутся в РФ после 2020 года

Летные испытания крупномасштабной модели двигателя для гиперзвукового авиалайнера начнутся после 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника генерального директора Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) по внешнеэкономической деятельности Владимира Палкина.

По словам Палкина, в следующем году должны пройти стендовые наземные испытания модуля, а после 2020 года - начаться летные.

«Этот проект, который идет сейчас, должен завершиться в следующем году. Его основная цель - стендовые испытания. Дальше в рамках следующего европейского проекта предполагается проведение летных испытаний такого модуля. Но это уже переходит за 2020 год», - сказал Палкин.

Участником проекта со стороны России являются ЦАГИ и ЦИАМ, со стороны Европы - Европейское космическое агентство (ЕКА) и исследовательские лаборатории из Франции, Германии Голландии и Бельгии.

В сообщении отмечено, что стенд ЦИАМ позволяет проводить испытания моделей высокоскоростных прямоточных двигателей при скоростях полета порядка 7-8 чисел Маха.

Проект реализуется под маркой создания силовой установки для пассажирского самолета со скоростью полета порядка 7 Махов. Предполагается, что это будет самолет типа бизнес-джета.