Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Летные испытания модели двигателя для гиперзвукового авиалайнера начнутся в РФ после 2020 года

Кирилл Яблочкин
18:19 05.04.2018
Двигатель предполагается использовать для создания гиперзвукового пассажирского самолета, который будет летать на скорости в несколько тысяч километров в час.
Летные испытания модели двигателя для гиперзвукового авиалайнера начнутся в РФ после 2020 года
Фото: ciam. ru

Летные испытания крупномасштабной модели двигателя для гиперзвукового авиалайнера начнутся после 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника генерального директора Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) по внешнеэкономической деятельности Владимира Палкина.

По словам Палкина, в следующем году должны пройти стендовые наземные испытания модуля, а после 2020 года - начаться летные.

«Этот проект, который идет сейчас, должен завершиться в следующем году. Его основная цель - стендовые испытания. Дальше в рамках следующего европейского проекта предполагается проведение летных испытаний такого модуля. Но это уже переходит за 2020 год», - сказал Палкин.

Участником проекта со стороны России являются ЦАГИ и ЦИАМ, со стороны Европы - Европейское космическое агентство (ЕКА) и исследовательские лаборатории из Франции, Германии Голландии и Бельгии.

В сообщении отмечено, что стенд ЦИАМ позволяет проводить испытания моделей высокоскоростных прямоточных двигателей при скоростях полета порядка 7-8 чисел Маха.

Проект реализуется под маркой создания силовой установки для пассажирского самолета со скоростью полета порядка 7 Махов. Предполагается, что это будет самолет типа бизнес-джета.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Путин объяснил, как можно защитить малый бизнес
Дата05.04.2018, 15:47
Путин объяснил, как можно защитить малый бизнес
Новые технологии помогли расшифровать сотни солдатских медальонов времен войны
Дата05.04.2018, 18:46
Новые технологии помогли расшифровать сотни солдатских медальонов времен войны
Не на жизнь, а на смерть: драку хоккеисток в Красноярске не смогли остановить даже арбитры
Дата05.04.2018, 16:50
Не на жизнь, а на смерть: драку хоккеисток в Красноярске не смогли остановить даже арбитры
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Амфибия Бе-200 получит российские двигатели взамен украинских
Дата04.04.2018, 16:00
Амфибия Бе-200 получит российские двигатели взамен украинских
Как генерал Шаймуратов и «советский корпус дикарей» нарушили планы Гитлера
Дата03.04.2018, 15:43
Как генерал Шаймуратов и «советский корпус дикарей» нарушили планы Гитлера
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
18:21 В стране и мире
Не как у России: на Украине больше не будет Десантных войск
18:10 В стране и мире
Сбербанк отреагировал на новость об атаке вирусом-троянцем пользователей Android
16:44 В стране и мире
Видео
Скрипаль сделала первое заявление после того, как пришла в сознание
14:57 В стране и мире
Видео
Урок анатомии для двоечников: специалисты высмеяли презентацию Великобритании
14:54 В стране и мире
Видео
Порошенко назвал точные сроки завершения «АТО»
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Не на жизнь, а на смерть: драку хоккеисток в Красноярске не смогли остановить даже арбитры Видео
Не на жизнь, а на смерть: драку хоккеисток в Красноярске не смогли остановить даже арбитры
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета Видео
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео Видео
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.