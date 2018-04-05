Танк Т-90М «Прорыв» для российской армии оснастят климат-контролем

Ранее систему кондиционирования получили танки Т-90С, поставленные в Алжир.

«Кондиционер танка состоит из нескольких охладительных блоков. Они могут включаться и выключатся автономно. Способны плавно регулировать скорость подачи и направление движения холодного воздуха. Благодаря этому в танке Т-90М всего в течение получаса после включения кондиционера становится так же комфортно, как и в любом обычном автомобиле», - сообщили в УВЗ.