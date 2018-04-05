Танк Т-90М «Прорыв» для российской армии оснастят климат-контролем
Новейшие Т-90М, которые выпускает Уралвагонзавод, оснастят штатной климатической установкой, говорится на официальной странице предприятия в Facebook.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
Видео: уралвагонзавод / youtube
Ранее систему кондиционирования получили танки Т-90С, поставленные в Алжир.
«Кондиционер танка состоит из нескольких охладительных блоков. Они могут включаться и выключатся автономно. Способны плавно регулировать скорость подачи и направление движения холодного воздуха. Благодаря этому в танке Т-90М всего в течение получаса после включения кондиционера становится так же комфортно, как и в любом обычном автомобиле», - сообщили в УВЗ.
Также климатической установкой будет оснащен танк Т-14 «Армата», который в данный момент проходит испытания.