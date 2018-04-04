Два больших гидрографических катера для ВМФ спустят на воду в мае
Два больших гидрографических катера для ВМФ России спустят на воду в мае в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Фото: navis. ru
Катера проекта 23040Г построены на предприятии «Завод Нижегородский теплоход».
«Приказом главкома ВМФ России два катера проекта 23040Г получили наименования "Георгий Зима" и "Александр Евланов"», – говорится в сообщении военного ведомства.
В нем также отмечено, что в мае будут заложены два последующих серийных катера этого проекта.
Катера проекта 23040Г созданы для съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также для съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров.