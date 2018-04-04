В России представлен новейший самолет для региональной авиации

Новейший самолет для региональной авиации ТВС-2ДТС, разработанный в Новосибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина, представили на аэродроме в Якутске. В ходе презентации проверялись летные и технические возможности воздушного судна. Об этом сообщили сайту «Звезды» в пресс-службе холдина «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Проект реализуется в рамках государственной программы развития регионального авиасообщения на отдаленных территориях. Мы рассчитываем, что ввод в эксплуатацию нового самолета позволит соединить авиамаршрутами самые труднодоступные населенные пункты Якутии и Бурятии. ТВС-2ДТС прекрасно подходит для этой цели, поскольку обладает повышенной проходимостью и разработан с учетом эксплуатации в самых жестких климатических условиях», – рассказал представитель холдинга.

Серийное производство летательного аппарата откроют на Улан-Удэнском авиационном заводе в 2021 году. Первая партия самолетов поступит в Якутию для авиакомпании «Полярные авиалинии».

ТВС-2ДТС, разработанный СибНИА имени С. А. Чаплыгина, является модификацией самолета Ан-2. Дальность полета воздушного судна составляет более 5000 километров. Самолет способен выполнять полеты в условиях низких температур, осуществлять взлет и посадку на короткие грунтовые взлетно-посадочные полосы с низкой плотностью покрытия. В салоне могут находиться 14 пассажиров, а грузоподъемность ТВС-2ДТС составляет три тонны.