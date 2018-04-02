Путин и Эрдоган обсудят в Турции поставки систем С-400 Анкаре

В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будут обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Естественно, большое внимание будет уделено международной проблематике и военно-техническому сотрудничеству, а также здесь известная тема – это поставки российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", некоторые другие вопросы, касающиеся обмена по ВТС», – сказал Ушаков.

С-400 «Триумф» – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Границы зоны прикрытия – до 400 километров. Способен уничтожать как аэродинамические, так и баллистические цели.