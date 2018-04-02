ВМФ России получит три новых корабля к 1 июля – Шойгу

С начала года проведено сервисное обслуживание 24 кораблей и судов из 36, незавершенных в 2017 году.

«До 1 июля Военно-Морской Флот должен получить три новых корабля и два корабля после ремонта», – сказал Шойгу в ходе селекторного совещания российского военного ведомства в понедельник.

Министр подчеркнул, что в феврале Объединенной судостроительной корпорацией был закончен ремонт двух подводных лодок, а в марте – строительство морского судна тылового обеспечения.

Он также отметил, что в ходе совещания будет обсуждаться вопрос выполнения корпорацией государственных контрактов в интересах Минобороны РФ.