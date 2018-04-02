Шойгу рассказал об оснащении бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 новыми ракетами
Для повышения эффективности применения и продления сроков эксплуатации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95 проводятся их модернизация и оснащение новыми ракетами.
Фото: Минобороны РФ
Стратегические ракетоносцы производства Туполева оснащаются новыми ракетами Х-101 в плановом порядке, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ.
«В соответствии с графиками самолеты оснащаются новыми ракетами Х-101», – сказал Шойгу.
По словам министра, в ходе совещания будет обсуждаться, как ПАО «Туполев» справляется с этими задачами.
Х-101 – стратегическая крылатая ракета «воздух – земля» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Разработана конструкторским бюро «Радуга» (1995–2013).
Применялась для нанесения ударов по позициям боевиков в Сирии.