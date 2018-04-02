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Шойгу рассказал об оснащении бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 новыми ракетами

Александр Пешков
13:33 02.04.2018
Для повышения эффективности применения и продления сроков эксплуатации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95 проводятся их модернизация и оснащение новыми ракетами.
Фото: Минобороны РФ

Стратегические ракетоносцы производства Туполева оснащаются новыми ракетами Х-101 в плановом порядке, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ.

«В соответствии с графиками самолеты оснащаются новыми ракетами Х-101», – сказал Шойгу.

По словам министра, в ходе совещания будет обсуждаться, как ПАО «Туполев» справляется с этими задачами.

Х-101 – стратегическая крылатая ракета «воздух – земля» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Разработана конструкторским бюро «Радуга» (1995–2013).

Применялась для нанесения ударов по позициям боевиков в Сирии.

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